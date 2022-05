Stand: 29.05.2022 11:56 Uhr Matjestage: 18-Jährige gerät unter Fahrgeschäft und stirbt

Bei den Emder Matjestagen ist in der Nacht zu Sonntag eine 18-Jährige ums Leben gekommen. Die Angestellte eines Fahrgeschäftes geriet gegen 0.30 Uhr zwischen den Boden und das Fahrgeschäft, als dieses in Fahrt war. Das teilte die Polizei mit. Sie erlag kurz darauf im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Matjestage werden fortgesetzt

Das Fahrgeschäft wurde noch in der Nacht abgebaut, sagte Marktmeister Uwe Hellmann. Das Matjesfest laufe aber weiter - es hatte am Donnerstag begonnen und endet heute Abend. Emdens Oberbürgermeister Tim Kruithoff (parteilos) sprach den Angehörigen der jungen Frau seine Anteilnahme aus. Die Staatsanwaltschaft Aurich ermittelt in dem Fall.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.05.2022 | 11:00 Uhr