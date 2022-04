Stand: 30.04.2022 14:43 Uhr Mast von Segelboot reißt Kabel ab - Verursacher flüchtet

In Cuxhaven hat ein 56-Jähriger am Freitagnachmittag mit einem Segelboot ein Kabelgerüst beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit einem Gespann aus Trecker und Anhänger unterwegs. Das Segelboot sei auf dem Anhänger mit aufgestelltem Mast transportiert worden - dadurch habe die Gesamthöhe mehr als vier Meter betragen. Der Mast verfing sich in einem Kabel, das die Straße überspannte, und riss es ab. Anschließend fuhr der Mann den Angaben zufolge einfach weiter. Die Polizei habe seine Identität ermittelt und gegen den 56-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

