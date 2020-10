Stand: 17.10.2020 17:28 Uhr Massiver Corona-Anstieg in Delmenhorst - kein Gottesdienst

In Delmenhorst hat es in den vergangenen sieben Tagen 196,3 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gegeben. Das hat die Stadt mitgeteilt. Auf den drastischen Anstieg folgen weitere Einschränkungen. Am Sonntag fallen demnach sämtliche Gottesdienste und Sportveranstaltungen in Delmenhorst aus. Zuvor war bereits die Maskenpflicht erweitert worden. Der Regelbetrieb in Kitas wurde eingeschränkt und Zuschauer bei Sportveranstaltungen untersagt. Am Montag will die Stadt in einer Pressekonferenz über die Lage informieren.

