Stand: 29.08.2021 12:28 Uhr Massenschlägerei mit 50 Beteiligten in Ostfriesland

In der Gemeinde Südbrookmerland (Landkreis Aurich) haben sich am späten Samstagabend rund 50 Personen aus zwei Gruppen eine Massenschlägerei geliefert. Laut Polizei wurden dabei vier Menschen verletzt. Die Beamten waren mit elf Streifenwagen vor Ort. Sie trennten die beiden Gruppen voneinander und stellten mehrere Schlagwerkzeuge sicher. Was der Auslöser für die Schlägerei im Ortsteil Moordorf war, ist nach Angaben einer Polizeisprecherin noch unklar.

