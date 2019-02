Stand: 07.02.2019 19:28 Uhr

Massenhaftes Vogelsterben an den Nordseeküsten

Hat die Havarie der "MSC Zoe" in der Nordsee Anfang Januar zu einer Umweltkatastrophe geführt? Niederländische Forscher untersuchen zurzeit ein rätselhaftes Massensterben von Seevögeln. In den vergangenen Wochen sind an niederländischen Küsten nach Medienberichten rund 20.000 tote Trottellummen angeschwemmt worden. Auch an Borkums Stränden finden sich vermehrt Kadaver dieser Vogelart. Ein Sprecher der Universität Wageningen nahe der Stadt Leeuwen in den Niederlanden sagte: "Das ist in Jahren nicht vorgekommen."

Experten untersuchen Kadaver in Oldenburg

Ob der Tod der Tiere in direktem Zusammenhang mit dem Sinken der Container des Frachters "MSC Zoe" steht, der auch mindestens zwei Gefahrgutbehältnisse verloren hatte, sei nicht klar. Nach ersten Untersuchungen von Spezialisten der Universität wiesen die verendeten Vögel an niederländischen Stränden schwere Magen- und Darmschäden auf. Nach der Havarie waren im Norden der Niederlande und an der deutschen Nordseeinsel Borkum tonnenweise Frachtgut und Plastikmüll angespült worden. Es fanden sich unter dem Schwemmgut auch Plastikbeutel, in denen Peroxide transportiert wurden. Eine Greenpeace-Sprecherin teilte mit, dass auf Borkum bereits jetzt so viele tote Vögel gefunden worden seien wie sonst in einem ganzen Jahr. Einige Kadaver werden bereits im Veterinärinstitut des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) in Oldenburg untersucht. Helfer sollen am Wochenende am Strand von Borkum nach weiteren verendeten Tieren absuchen.

Konsequenzen nach "MSC Zoe"-Havarie 25.01.2019 16:15 Uhr Anfang Januar hat die "MSC Zoe" bei einem Sturm fast 300 Container in der Nordsee verloren. Regierung und Opposition fordern in einer Debatte im Niedersächsischen Landtag nun Konsequenzen.







"MSC Zoe": Mehr Container über Bord gegangen als bekannt

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass das Containerschiff mehr Behälter verloren hat, als zuvor bekannt war. Bei der Löschung der Fracht im Hafen von Danzig stellte sich heraus. dass mindestens 345 statt 291 Container fehlen. Derweil läuft die Bergung vor der niederländischen Küste. Die Ortung des dort verloren gegangenen Materials sei abgeschlossen, teilte das niederländische Ministerium für Verkehr und Wasserwirtschaft mit. Die vor der Insel Borkum gesunkenen Container sind hingegen noch nicht lokalisiert. Eine unbekannte Anzahl soll vor der Insel und in der Nähe des Offshore-Windparks Riffgat liegen.

Die Container-Bergung in Bildern











Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.02.2019 | 18:00 Uhr