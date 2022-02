Stand: 01.02.2022 12:31 Uhr Maskierter Räuber überfällt Spielothek in Nordenham

Maskiert mit einer Mund-Nasenbedenkung hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen eine Spielothek an der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) ausgeraubt. Laut Polizei betrat der Täter gegen 6 Uhr das Gebäude über einen Seiteneingang an der Adolf-Vinnen-Straße. Anschließend soll er eine 38-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Bargeld verlangt haben. Mit seiner Beute flüchtete der Unbekannte. Der Täter ist nach Angaben der Polizei etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Zudem soll er einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkelgraue Jogginghose getragen haben. Die Mund-Nasen-Bedeckung sei schwarz mit weißem Muster gewesen, hieß es. Zeugen, die Hinweise zum mutmaßlichen Räuber machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04731) 998 10 bei der Polizei zu melden.

