Stand: 16.08.2023 08:19 Uhr Maritime Tage in Bremerhaven beginnen

Am Mittwochnachmittag starten die Maritimen Tage in der Seestadt. Rund 80 Windjammer, Plattenbodenschiffe und Dampfer liegen rund um den Alten und Neuen Hafen. Viele von ihnen können bis Sonntag besichtigt werden. Einige Schiffe bieten auch Ausfahrten an. Auf vier Bühnen gibt es insgesamt rund 60 Konzerte verschiedener Musikstile, außerdem ein Festival elektronischer Musik am Nordende des Neuen Hafens. Ein Kinderprogramm und eine Wissenschaftsmeile mit Aktionen von Forschungsinstituten, Auswandererhaus und Hochschule ergänzen das Programm. Als ein Höhepunkt gilt das musikalische Feuerwerk am späten Samstagabend. Die Maritimen Tage sind der kleine Ableger des Windjammer-Festivals "Sail", das alle fünf Jahre gefeiert wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.08.2023 | 09:30 Uhr