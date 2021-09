Stand: 01.09.2021 09:34 Uhr Marineschiff "Bonn" bricht zum Einsatz ins Mittelmeer auf

Der Einsatzgruppenversorger "Bonn" legt heute in Wilhelmshaven ab. Das Marineschiff verlässt die Stadt um 14 Uhr und bricht zum Einsatz ins Mittelmeer auf. Die etwa 220 Soldatinnen und Soldaten sollen in den kommenden vier Monaten sicherstellen, dass Libyen nicht mit Waffen beliefert wird. Neben Waffenschmuggel soll die Besatzung auch Ölschmuggel verhindern. Zuletzt hatte sich die Bundeswehr von März bis Juli dieses Jahres mit dem Marineschiff "Berlin" an dem EU-Einsatz beteiligt.

Weitere Informationen Einsatzgruppenversorger "Berlin" ist zurück in Wilhelmshaven Rund vier Monate war die Besatzung im Auftrag der EU im Mittelmeer im Einsatz. Am Sonnabend wurde sie daheim empfangen. (12.07.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.09.2021 | 09:30 Uhr