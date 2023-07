Marine-Schiff "Bonn" kehrt nach Wilhelmshaven zurück Stand: 03.07.2023 11:06 Uhr Nach fast drei Monaten auf See wird am Donnerstag das Marine-Schiff "Bonn" in Wilhelmshaven zurückerwartet. Bei dem Einsatz sollte das Waffenembargo gegen Libyen im Mittelmeer überwacht werden.

Die Besatzung der "Bonn" sollte dafür Frachtschiffe kontrollieren, die in Richtung des Bürgerkriegslandes unterwegs waren. Dies erfolgte im Rahmen des EU-Einsatzes "Irini". Zusätzlich halfen Soldatinnen und Soldaten des Einsatzgruppenversorgers auch bei der Vorbereitung einer Evakuierungsoperation im Sudan. Dazu wurden Tonnen von Material und 75 Personen aus verschiedenen Dienststellen, Behörden und Truppengattungen an Bord genommen, wie die Marine mitteilte.

Marine-Schiff legte mehr als 17.000 Seemeilen zurück

Während der mehr als 80 Tage auf See legte die "Bonn" mehr als 17.600 Seemeilen zurück. Das entspreche in etwa 0,8 Erdumrundungen, hieß es. Das Schiff mit 202 Personen an Bord soll am Donnerstagvormittag in seinem Heimathafen festmachen. "Das Wichtigste ist mir, dass ich alle Besatzungsmitglieder wieder gesund mit nach Hause nehmen konnte", sagte Fregattenkapitän Eike Deußen.

