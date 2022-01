Stand: 05.01.2022 13:29 Uhr Mann zwischen Lkw und Stahlträger eingeklemmt - Lebensgefahr

Bei einem Arbeitsunfall in einem Futtermittelbetrieb in Cloppenburg ist am Dienstag ein 56-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war er in Absprache mit einem Lkw-Fahrer auf einen Anhänger geklettert, um nach der Ladung zu sehen. Der Lkw wurde dabei in die Halle gefahren und der 56-Jährige geriet zwischen den Anhänger und einen Stahlträger der Hallendecke. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Der 36-jährige Sattelzugfahrer erlitt einen Schock. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

