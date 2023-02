Stand: 23.02.2023 13:30 Uhr Mann wird von Bagger überrollt - und stirbt

Bei einem Arbeitsunfall in Bremerhaven ist Mittwochnacht ein 56-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei im Baustellenbereich einer Eisenbahnunterführung von einem Kettenbagger überrollt. Demnach fuhr das Fahrzeug rückwärts. Der Arbeiter erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 56-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort verstarb er. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.02.2023 | 13:30 Uhr