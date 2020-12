Stand: 28.12.2020 11:14 Uhr Mann verletzt sich auf Flucht vor Polizei schwer

Auf der Flucht vor der Polizei ist am Sonntagnachmittag ein 30-jähriger Autofahrer bei Weyhe im Landkreis Diepholz lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei wollte den Mann in Weyhe wegen eines Falls von häuslicher Gewalt vernehmen. Dieser flüchtete nach Angaben der Polizei mit hoher Geschwindigkeit, kam von der Straße ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Der schwer Verletzte wurde in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.12.2020 | 13:30 Uhr