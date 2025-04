Stand: 22.04.2025 12:39 Uhr Mann verletzt Polizistin auf der Bremer Osterwiese

Auf der Bremer Osterwiese soll ein Mann am Sonntagabend eine Polizistin verletzt und mehrere Polizeikräfte bespuckt, beleidigt und bedroht haben. Laut Polizei war der 52-Jährige zuvor mit dem Sicherheitsdienst aneinandergeraten, weil er das Gelände des Volksfests unerlaubt durch einen Notausgang verlassen wollte. Als die Polizei eintraf, wurde der Mann aggressiv. Er trat der Polizistin in den Bauch - laut Polizei so stark, dass die Frau gegen ein Absperrgitter geschleudert wurde und kurzzeitig nicht mehr ansprechbar war. Sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Ein Alkoholtest habe bei dem Mann einen Wert von mehr als 1,3 Promille ergeben, so die Polizei. Der 52-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt.

