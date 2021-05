Mann stirbt durch Messerstiche - zwei Personen festgenommen

Stand: 14.05.2021 14:24 Uhr

In Bakum (Landkreis Vechta) ist ein 28-Jähriger durch Stiche so schwer verletzt worden, dass er starb. Notärzte, die in der Nacht alarmiert worden waren, konnten den Mann nicht mehr retten.