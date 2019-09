Stand: 06.09.2019 22:09 Uhr

Mann stirbt bei Brand auf Frachter "Kelly"

Der havarierte Frachter "Kelly" ist am Freitagabend nach Brunsbüttel geschleppt worden. Das teilte das Havariekommendo Cuxhaven mit. Auf dem Frachter war am frühen Freitagnachmittag in der Elbmündung vor Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) ein Brand ausgebrochen. Ein Besatzungsmitglied kam dabei nach Angaben des Havariekommandos ums Leben. Zwei weitere Besatzungsmitglieder wurden mit Brandverletzungen in Spezialkrankenhäuser gebracht. Insgesamt waren laut Schiffsführung 13 Besatzungsmitglieder an Bord. Das Feuer war im Maschinenraum des unter maltesischer Flagge fahrenden Frachters ausgebrochen. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer zu löschen.

Brand auf "Kelly" ausgebrochen - ein Toter 06.09.2019 20:15 Uhr Laut Havariekommando ist bei einem Brand auf dem Frachter "Kelly" in der Elbmündung ein Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Besatzungsmitglieder wurden schwer verletzt.







Polizei ermittelt nach Tod auf "Kelly"

Für die Ermittlungen zur Brandursache ist die Wasserschutzpolizei Hamburg zuständig, wie das Havariekommando mitteilte. Die kriminaltechnischen Ermittlungen übernehme die Polizei in Cuxhaven. Noch ist unklar, wie das Crewmitglied starb. Das 132 Meter lange und 16 Meter breite Schiff befand sich auf dem Weg von Rotterdam über den Nord-Ostsee-Kanal nach Kaliningrad. Der Schiffsverkehr auf der Elbe war laut Havariekommando nicht beeinträchtigt.

