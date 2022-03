Stand: 04.03.2022 14:07 Uhr Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Goldenstedt

Am Freitagmorgen ist ein 77-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in Goldenstedt ums Leben gekommen. Dies teilte die Polizei Cloppenburg mit. Der Mann aus der Gemeinde Bakum wurde demnach beim Entladen eines Lkw so schwer verletzt, dass die sofortige Hilfe der Mitarbeiter ohne Erfolg blieb. Der Mann starb noch am Unfallort. Weitere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei nicht.

