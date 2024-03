Stand: 22.03.2024 14:21 Uhr Mann stirbt auf B213 - 16-jähriger Treckerfahrer unter Schock

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Traktor bei Dötlingen (Landkreis Oldenburg) ist am Freitag ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 56 Jahre alte Autofahrer am Vormittag von Wildeshausen in Richtung Delmenhorst auf der B213 unterwegs, als er aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte er frontal mit dem Traktor zusammen, den ein 16-Jähriger steuerte. Ein Notarzt habe vor Ort nur noch den Tod des 56-Jährigen feststellen können. Der Traktorfahrer sei körperlich unverletzt geblieben, habe aber sichtbar unter dem Eindruck des Unfalls gestanden. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen vorsorglich in ein Krankenhaus. Wegen des Unfalls blieb die B213 den Angaben zufolge mehrere Stunden gesperrt.

