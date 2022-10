Stand: 13.10.2022 10:30 Uhr Mann steigt auf A29 aus Auto aus - und wird von Lkw erfasst

Auf der A29 bei Oldenburg ist ein Mann von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war eine 49-jährige Frau aus Cloppenburg mit einem Auto mit Anhänger Richtung Ahlhorn unterwegs. Zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Sandkrug sah sie im Rückspiegel, dass sich Sicherheitsgurte am Anhänger gelöst hatten. Sie hielt mit eingeschaltetem Warnblinker auf dem Seitenstreifen. Die Frau bat ihren 56-jährigen Ehemann, das Problem zu beheben. Dieser stieg aus und wurde von einem Sattelzug erfasst. Der Mann starb noch am Unfallort. Der 31 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die A29 war bis in den späten Mittwochabend gesperrt.

13.10.2022