Mann soll schlafender Frau ins Gesicht gestochen haben Stand: 08.02.2022 15:24 Uhr In Oldenburg sind in der Nacht zwei junge Menschen durch Messerstiche schwer verletzt worden. Die Polizei hat einen Nachbarn festgenommen. Es geht um versuchten Mord.

Der 28-jährige Tatverdächtige soll in der Nacht zu Dienstag gegen zwei Uhr gewaltsam in eine Wohngemeinschaft in einem Mehrfamilienhaus in Oldenburg eingedrungen sein. Dort habe er laut Polizei zunächst eine schlafende 23-jährige Frau mit Messerstichen im Gesicht verletzt. Diese konnte sich mit einer ihr zu Hilfe eilenden Mitbewohnerin retten. Danach griff der Täter einen weiteren 21-jährigen Bewohner der Wohngemeinschaft an und verletzte auch diesen schwer.

Anwohner hören Schreie aus Wohnung

Anwohner des Mehrfamilienhauses hatten derweil Schreie aus der Wohnung gehört und die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten bereits kurz nach dem Vorfall einen verdächtigen Mann im Treppenhaus des Hauses festnehmen, er trug die mutmaßliche Tatwaffe bei sich. Bei dem Mann handelt es sich um den 28-jährigen Nachbarn der Wohngemeinschaft. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Mordes gegen ihn. Die 23-Jährige und ihr 21-jähriger Mitbewohner wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

