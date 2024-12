Stand: 20.12.2024 12:50 Uhr Mann schlägt Verkäuferin in Bäckerei in Oldenburg

Ein unbekannter Mann hat einer Angestellten in einer Bäckerei in Oldenburg mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Kunde sei am Montagmorgen hinter den Tresen getreten und habe Fragen zum Sortiment gestellt, so die Polizei. Als die Verkäuferin ihn bat, den Tresenbereich zu verlassen, schlug er laut Polizei unvermittelt auf sie ein. Danach verließ der Mann die Bäckereifiliale und floh. Die Mitarbeiterinnen beschrieben ihn der Polizei als etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß, mit kurzen, dunklen Haaren und einem Bart. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die sie unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 entgegen.

