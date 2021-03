Stand: 21.03.2021 15:53 Uhr Mann rettet Vierjährigen aus Sagter Ems bei Saterland

Ein vierjähriger Junge ist beim Spielen in Saterland (Landkreis Cloppenburg) in die Sagter Ems gefallen. Nach Angeben der Polizei war der Junge rund 30 Meter abgetrieben, als ein 37 Jahre alter Passant das im Fluss treibende Kind bemerkte und es rettete. Die zur Hilfe gerufenen Einsatzkräfte versorgten den kleinen Jungen und brachten ihn mit einer Unterkühlung vorsorglich in ein Krankenhaus.

