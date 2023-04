Stand: 06.04.2023 09:42 Uhr Mann raucht Joint und muss direkt ins Gefängnis

In Oldenburg hat die Bundespolizei einen 40-Jährigen festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann fiel der Polizei auf, weil er am Bahnsteig des Oldenburger Hauptbahnhofs einen Joint geraucht hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 40-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Er war wegen Diebstahls verurteilt, hatte die Strafe aber nicht angetreten, heißt es von der Bundespolizei. Deswegen brachten ihn die Beamten am Dienstag direkt ins Gefängnis. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Mann eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.04.2023 | 09:30 Uhr