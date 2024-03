Stand: 24.03.2024 11:13 Uhr Mann mit Schussverletzung auf Parkplatz gefunden

Auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde haben Einsatzkräfte am Samstagabend einen Mann mit einer Schussverletzung gefunden. Zuvor seien der Polizei Schüsse in dem Stadtteil gemeldet worden, teilten die Beamten am Sonntag mit. Der 29-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0471) 953-4444 zu melden.

