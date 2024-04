Stand: 16.04.2024 06:02 Uhr Mann misshandelt? Polizisten wegen Körperverletzung vor Gericht

Zwei Polizisten müssen sich ab heute vor dem Landgericht Aurich wegen mutmaßlicher Polizeigewalt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 27 und 33 Jahren alten Angeklagten in fünf Fällen Körperverletzung im Amt vor. Zu den Fällen soll es während Polizeieinsätzen 2021 in Emden gekommen sein. Bei einem der Einsätze waren laut Staatsanwaltschaft beide Beamte im Dienst. In diesem Fall wurde ein Mann laut Anklage so schwer verletzt, dass er mehrere Knochenbrüche im Gesicht erlitt und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Prozessauftakt war ursprünglich bereits im vergangenen Dezember geplant. Nachdem sich eine Verteidigerin einer der Angeklagten kurz vor Beginn krank gemeldet hatte, wurde die Verhandlung verschoben.

