Stand: 24.12.2023 15:29 Uhr Mann liegt in Cuxhaven tot auf Straße: Tötungsdelikt vermutet

In Cuxhaven ist ein Mann offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Angehörige fanden den 56-Jährigen am Sonntagmorgen leblos auf einer Straße, wie die Polizei mitteilte. Erste Untersuchungen deuten daraufhin, dass der Mann gewaltsam zu Tode gekommen ist, die genaue Todesursache müsse jedoch noch ermittelt werden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Aus ermittlungstaktischen Gründen machten die Beamten am Sonntag keine weiteren Angaben. Mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag verdächtige Beobachtungen in den umliegenden Straßen vom Tatort im Bereich der Straße Hörn gemacht haben, sind aufgerufen, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04721) 57 30 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.12.2023 | 15:00 Uhr