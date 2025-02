Stand: 28.02.2025 08:11 Uhr Mann leiht teures Auto mit falschen Papieren aus und haut ab

Ein Mann hat bei einem Autohaus in Bremerhaven am Dienstagmorgen ein hochwertiges Auto mit gestohlenen Papieren ausgeliehen und nicht wieder zurückgebracht. Das teilt die Polizei mit. Einem Mitarbeiter war einige Stunden später aufgefallen, dass der Wagen nicht wieder zurückgebracht wurde. Deshalb fuhr er zu einer Adresse im Landkreis Cuxhaven, die der Mann bei dem Autohaus hinterlegt hatte. Dort traf er allerdings nicht auf den mutmaßlichen Dieb, sondern auf einen Bewohner, dem am Morgen die Geldbörse gestohlen wurde. Gemeinsam zeigten sie bei der Polizei die Diebstähle der Geldbörse und des teuren Autos an. Am Nachmittag meldete sich dann die Polizei aus Bayern: Bei einer Verkehrskontrolle in Bamberg hatten Polizeibeamte das Auto sichergestellt. Ermittelt wird noch zu der Frage, ob weitere Personen beteiligt waren.

