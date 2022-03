Mann in Wohnung in Leer getötet - Mitbewohner in U-Haft Stand: 27.03.2022 19:11 Uhr In Leer ist ein 51-jähriger Mann in einem Mehrfamilienhaus getötet worden - mutmaßlich von seinem Mitbewohner. Der 54-jährige Tatverdächtige ist noch am Tatort festgenommen worden.

Er befinde sich in Untersuchungshaft, teilten die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden am Sonntag mit. Es sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden.

Leiche soll obduziert werden

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten die beiden Männer am späten Freitagabend in Streit. In dessen Verlauf sei der Jüngere mit einer Hiebwaffe verletzt worden und gestorben. Die genauen Hintergründe der Tat seien noch unklar. Es wurde eine Obduktion angeordnet.

