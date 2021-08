Mann in Oldenburg angezündet - Verdächtiger in Psychiatrie Stand: 20.08.2021 11:01 Uhr In der Nacht zu Freitag ist ein Mann an einer Bushaltestelle in Oldenburg mit Flüssigkeit übergossen und angezündet worden. Es wird wegen versuchten Mordes gegen einen 53-Jährigen ermittelt.

Nach Angaben einer Sprecherin alarmierten Zeugen gegen 23 Uhr die Polizei und den Rettungsdienst. Als die Beamten eintrafen, kümmerten sich bereits Ersthelfer um den Mann. Der 66-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen im Gesicht, am Oberkörper und den Atemwegen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mutmaßlicher Täter spricht wartende Frau an

Ersten Ermittlungen zufolge soll der mutmaßliche Täter aus Wiefelstede (Landkreis Ammerland) eine Frau angesprochen haben, die an der Haltestelle zusammen mit ihrer Tochter auf den Bus wartete. Der 66-Jährige ging laut der Sprecherin dazwischen und geriet offenbar in Streit mit dem 53-Jährigen. Schließlich eskalierte die Auseinandersetzung: Der 53-Jährige soll das Opfer geschlagen, getreten und dann eine Flüssigkeit auf den Mann geschüttet haben, die er mit einem Feuerzeug entzündete. Mehrere Menschen kamen dem Opfer zu Hilfe und löschten den Brand.

Verdächtiger kommt in psychiatrisches Krankenhaus

Der Täter wurde noch am Tatort festgenommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Zu den Hintergründen der Tat könnten Staatsanwaltschaft und Polizei derzeit keine weiteren Angaben machen, so die Sprecherin.

