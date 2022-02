Stand: 07.02.2022 11:02 Uhr Mann in Diepholz bei Streit lebensgefährlich verletzt

Ein 20-Jähriger steht im Verdacht, am Sonntagabend zwei 57 und 64 Jahre alte Männer mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Der Tat soll ein Streit in einer Wohnung im Kuhbartsweg vorausgegangen sein. Gegen 20.15 Uhr soll der Mann die beiden Opfer mit einem Messer attackiert haben, teilte die Polizei mit. Der 57-Jährige habe sich zu Nachbarn retten und die Polizei alarmieren können. Der 65-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei nahm den 20-jährigen Tatverdächtigen noch am Sonntagabend fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

