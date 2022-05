Stand: 02.05.2022 21:54 Uhr Mann greift mit Axt an: Beamter schießt Bewaffnetem ins Bein

Am Montagmittag hat ein Polizist bei einem Einsatz in Essen (Landkreis Cloppenburg) einem 68 Jahre alten Mann ins Bein geschossen. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann Beamte mit einer Axt bedroht und angegriffen. Er soll demnach einen Warnschuss ignoriert haben. Die Ermittler waren gegen 14.40 Uhr zu einem Einsatz alarmiert worden, weil der 68-Jährige einen 46 Jahre alten Mann mit der Hiebwaffe bedrohte. Der Bewaffnete sei durch Einsatzkräfte mehrfach aufgefordert worden, die Axt wegzulegen. Dem kam er nach Polizei-Informationen nicht nach. Schließlich fielen die Schüsse. Der 68-Jährige kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Beamte der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch haben die Ermittlungen übernommen, um eine unabhängige Aufnahme des Sachverhaltes zu gewährleisten, hieß es.

