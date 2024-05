Stand: 31.05.2024 10:02 Uhr Mann geht mit Baseballschläger auf 20-Jährigen los

Ein Mann hat in Bremerhaven einen 20-Jährigen mit einem Baseballschläger verletzt. Nach Angaben der Polizei fühlte sich der 36-jährige Anwohner im Ortsteil Grünhöfe am Donnerstagabend in seiner Nachtruhe gestört. Der 20-Jährige soll sich gegen 23.30 Uhr mit zwei Begleitern auf einer Parkbank unterhalten haben. Von seinem Balkon aus hatte der Anwohner lautstark um Ruhe gebeten. Daraus hatte sich ein Streitgespräch entwickelt. Der aufgebrachte Bewohner sei daraufhin aus seiner Wohnung gestürmt. An der Parkbank angekommen, schlug er ersten Erkenntnissen zufolge in Richtung des 20-Jährigen. Als das Opfer mit der Polizei drohte, sei der 36-Jährige zurück in seine Wohnung gegangen. Auch den Beamten gegenüber hatte sich der Angreifer später verbal aggressiv verhalten und den Schlag geleugnet. Er stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Er musste auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben.

