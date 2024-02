Stand: 21.02.2024 19:23 Uhr Mann bei Polizeieinsatz durch Schüsse lebensgefährlich verletzt

Zwei Beamtinnen der Polizei Diepholz haben am Mittwoch in Twistringen einen 30-Jährigen durch Schüsse lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann zuvor als Patient eines Rettungswagens die Rettungskräfte angegriffen. Die Besatzung eines Rettungswagens habe daraufhin Unterstützung durch die Polizei angefordert. Nachdem zwei Polizistinnen den 30-Jährigen zum Verlassen des Rettungswagens aufgefordert hätten, griff dieser die Frauen laut Polizei mit einem spitzen Gegenstand an. Die Beamtinnen gaben nach Auskunft der Polizei einen Warnschuss ab. Als der Mann seinen Angriff nicht habe gestoppt, setzten die Polizistinnen die Schusswaffen gegen ihn ein. Der 30-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ob beide Beamtinnen Schüsse abgaben oder nur eine, konnte ein Polizeisprecher am Abend nicht sagen. Auch die Zahl der abgegebenen Schüsse sei unklar. Keine Angaben konnte die Polizei auch dazu machen, warum der 30-Jährige überhaupt von der Besatzung des Rettungswagens behandelt werden musste. Der Sprecher kündigte weitere Informationen für Donnerstag an. Die Ermittlungen führe aus Neutralitätsgründen die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch.

Weitere Informationen Schuss auf Axt-Angreifer: Ermittlungen gegen Polizisten eingestellt Der Polizist schoss laut Staatsanwaltschaft in Notwehr auf den Angreifer in Delmenhorst. Der 25-Jährige starb. (06.02.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.02.2024 | 19:00 Uhr