Mann droht Bekanntem Gewalt an: Polizeieinsatz in Wohnung

In einer Wohnung in Wilhelmshaven hat am Ostermontag ein 49-jähriger Mann gedroht, einem Bekannten etwas anzutun. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Demnach löste die Drohung gegen 15.20 Uhr einen größeren Einsatz aus. Dabei sei der "deutlich alkoholisierte" Mann festgenommen worden. Der bedrohte Bekannte wurde leicht verletzt. Weitere Details gaben die Beamten zunächst nicht bekannt.

