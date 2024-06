Mann beim Schwimmen in Weser untergegangen - Suche eingestellt Stand: 03.06.2024 13:52 Uhr Zwei Männer wollten am Weserstadion in Bremen die Weser durchschwimmen - laut Polizei wohl wegen einer Wette. Einer der Männer wurde gerettet, der andere ging unter. Die Suche nach ihm wurde nun beendet.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Bereits am Wochenende hatte ein Sprecher der Feuerwehr gesagt, dass es sehr unwahrscheinlich sei, den Vermissten noch zu finden. Die Sicht unter Wasser sei gleich null. Taucher hätten den Untergrund abtasten müssen, weil sie nichts sahen.

20-Jähriger geht unter, bevor die Retter kommen

Der 20-Jährige war am Samstagabend gemeinsam mit einem 30-Jährigen in den Fluss gesprungen. "Zwei Männer haben versucht, von der Weserstadion-Seite aus die Weser zu durchschwimmen. Beide drohten unterzugehen", sagte Michael Richartz, Pressesprecher der Feuerwehr Bremen. Zufällig sei die Wasserschutzpolizei mit einem Boot in der Nähe gewesen. Nach einer kurzen Strecke ging der 20-Jährige laut Polizei unter.

Polizist springt von Boot und rettet Untergehenden

Sein 30-jähriger Freund hatte demnach Schwierigkeiten, sich über Wasser zu halten. "Ein Polizist sprang sofort vom Boot hinterher und rettete den 30-Jährigen vor dem Ertrinken", teilten die Beamten mit. Auch ein Passant eilte nach Angaben der Feuerwehr zu Hilfe. Den Helfern gelang es, den 30-Jährigen ans Ufer zu bringen, er wurde anschließend stark unterkühlt in eine Klinik gebracht.

Groß angelegte Suche bleibt erfolglos

"Die zweite Person ist vermisst", sagte Feuerwehrsprecher Richartz am Wochenende. "Wir haben sie intensiv anderthalb Stunden lang gesucht." Doch ohne Erfolg. "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir sie jetzt noch finden können", sagte der Feuerwehrsprecher. Mit Booten, Tauchern der DLRG und Feuerwehr sowie einem Hubschrauber habe man nach dem vermissten Schwimmer gesucht. "Wir gehen davon aus, dass die Person noch in der Weser ist, wir wissen nicht wo", sagte Richartz.

Schwimmen am Weserstadion verboten

An der Stelle, an der die beiden Männer in die Weser gegangen seien, sei die Strömung sehr intensiv, sagte der Feuerwehrsprecher. Zudem handele es sich um eine Binnenschifffahrtsstraße. "Hier im Wasser ist es gefährlich. Wir betrachten das Schwimmen hier sehr kritisch und es ist an dieser Stelle sogar verboten."

Anmerkung der Redaktion: Die Feuerwehr hatte zunächst von zwei 20-Jährigen berichtet. Laut Polizei ist einer der beiden aber 30 Jahre alt.

