Stand: 08.03.2024 09:06 Uhr Mann beim Gassi-Gehen attackiert - und durch Stich verletzt

In Nordenham (Landkreis Wesermarsch) ist am Donnerstagabend ein Mann angegriffen und durch einen Stich schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 43-Jährige mit seinen Hunden spazieren. Auf einem Fußweg im Bereich des Gymnasiums, der die Jahnstraße mit der Walther-Rathenau-Straße verbindet, sei er von einer unbekannten Person angegriffen worden - anschließend habe der Mann Schmerzen am Oberkörper verspürt und geblutet. Zuhause wählte seine Ehefrau den Notruf: Die alarmierten Helfer stellten eine schwere Stichverletzung fest. Der 43-Jährige sei noch in der Nacht operiert worden, Lebensgefahr habe aber nicht bestanden. Nun sucht die Polizei nach dem Angreifer. Er sei vermutlich männlich, etwa 175 cm groß, von kräftiger Statur und dunkel gekleidet. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04731) 269 40 entgegen.

