Stand: 21.04.2024 11:44 Uhr Mann bei Unfall in Ahlhorn lebensgefährlich verletzt

Drei Menschen sind bei einem Unfall in Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) am Samstag schwer verletzt worden, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 33-Jähriger aus ungeklärter Ursache auf der Oldenburger Straße auf den Wagen vor ihm auf. Durch den Aufprall wurde der Wagen in den Gegenverkehr geschleudert und prallte frontal auf einen entgegenkommenden Pkw. Alle drei Autos kamen auf einem Grünstreifen zum Stehen. Der 33-jährige mutmaßliche Unfallverursacher wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Rettungswagen brachten die anderen beiden 53 und 47 Jahre alten Autofahrer in Krankenhäuser. Die Unfallstelle war für rund drei Stunden voll gesperrt.

