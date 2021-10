Stand: 01.10.2021 09:23 Uhr Mann aus Sande soll für 600.000 Euro Drogen verkauft haben

Weil er im großen Stil Rauschgift verkauft haben soll, muss sich ein 29 Jahre alter Mann aus Sande in Friesland vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dabei geht es um Kokain und Marihuana im Wert von rund 600.000 Euro. Den Nachschub an Drogen holte der 29-Jährige den Ermittlungen zufolge aus Bremen - in einem Fall zehn Kilogramm Marihuana. Alle zwei Wochen soll der Angeklagte auch kiloweise Kokain an andere Dealer veräußert haben, die dann die Endabnehmer bedient hatten. Laut Anklage handelte der Mann auch mit Waffen und Munition.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.10.2021 | 07:30 Uhr