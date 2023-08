Stand: 24.08.2023 17:14 Uhr Mann aus Lemwerder vermisst: Wer hat Andreas Koch gesehen?

Die Polizei in Brake (Landkreis Wesermarsch) sucht nach einem 43-jährigen Mann aus Lemwerder, der am Dienstag vermisst gemeldet wurde. Andreas Koch wurde zuletzt am 17. August gesehen, als in einer hilflosen Lage unter starkem Alkoholeinfluss nach Hause begleitet wurde. Seither haben die nahen Angehörigen von ihm nichts mehr gehört. Da nicht auszuschließen sei, dass sich Andreas Koch wegen Erlebnissen in der jüngsten Zeit in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, bitte die Polizei die Bevölkerung nun um Unterstützung. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, sollte die Polizei in Brake unter der Telefonnummer (0 44 01) 93 50 kontaktieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.08.2023 | 06:30 Uhr