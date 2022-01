Stand: 11.01.2022 15:23 Uhr Mann angezündet: Angeklagter muss zurück in die Psychiatrie

Das Landgericht Oldenburg hat angeordnet, dass ein 54-jähriger psychisch kranker Mann wegen versuchten Mordes in eine psychiatrische Klinik muss. Der Mann hatte im August an einer Bushaltestelle in Oldenburg einen 66-jährigen Mann mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet. Das Opfer überlebte nur knapp. Der Täter leidet an Wahnvorstellungen, bei ihm wurde eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Der 54-Jährige war bereits zuvor 14 Jahre lang in der Psychiatrie, aus der er 2019 entlassen worden war. Im Prozess hatte er geschwiegen - bis zuletzt. Als der Richter ihm das letzte Wort erteilte, entschuldigte er sich.

