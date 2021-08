Stand: 20.08.2021 08:58 Uhr Mann an Bushaltestelle in Oldenburg angezündet

In der Nacht zu Freitag ist an einer Bushaltestelle am Schlossplatz in Oldenburg ein Mann mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet worden. Dies bestätigte die Polizei dem NDR in Niedersachsen. Zeugen hatten demnach Rettungskräfte alarmiert. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Weitere Informationen sollen erst nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft herausgegeben werden.

