Stand: 29.01.2024 21:56 Uhr Mädchen werfen von Bahnbrücke mit Steinen auf Passanten

Drei Mädchen sollen am Freitagnachmittag Passanten und Autos mit Schottersteinen beworfen haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ein Fußgänger dabei leicht verletzt. Die Kinder haben sich demnach in Bremerhaven-Geestemünde auf einer Eisenbahnbrücke nahe dem Hauptbahnhof aufgehalten. Zur Sicherheit ließ die Polizei den Bahnverkehr stoppen. Als die Beamten bei der Brücke eintrafen, flohen die Mädchen zunächst. Den Angaben zufolge konnten sie aber schnell gefasst werden. Ein 13-jähriges Mädchen verhielt sich laut Polizei aggressiv, ihr mussten Handschellen angelegt werden. Die drei 12 und 13 Jahre alten Kinder wurden anschließend zur Polizeidienststelle gebracht und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen des Verstoßes gegen die Eisenbahnbetriebsordnung erstattet.

