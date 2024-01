Stand: 16.01.2024 18:28 Uhr Mädchen treten gegen Rettungswagen der Feuerwehr

Im Stadtteil Lehe in Bremerhaven sollen drei Mädchen am Sonntag auf einen Rettungswagen der Feuerwehr eingetreten haben. Das teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Demnach sollen die Rettungskräfte gegen 16.30 Uhr von einem Einsatz zu ihrem geparkten Fahrzeug zurückgekehrt sein, als sie die Minderjährigen ertappten. Auf ihr Verhalten angesprochen, flüchteten die Mädchen. Das Einsatzfahrzeug blieb ersten Erkenntnissen zufolge unbeschädigt. Den Angaben zufolge konnten die Rettungskräfte kurz darauf zwei der Mädchen in der Potsdamer Straße stoppen. Die hinzugerufene Polizei nahm den Sachverhalt auf und informierte die Erziehungsberechtigten. Bislang ist unklar, wer die dritte Verdächtige ist. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Sachbeschädigung.

