"MSC Zoe": Wieder Treibgut auf Borkum angespült

Nach der Havarie des Megafrachter "MSC Zoe" ist auf Borkum auf mehreren Kilometern Strandfläche weiteres Treibgut angespült worden. Dabei handelt es sich vornehmlich um kleinere Plastikteile, darunter Spielzeughelme, Schutzwesten und Verpackungsmaterial. Betroffen ist nach NDR Informationen der Hauptstrand im Nordwesten der Insel. Die Gesamtmasse der durch Hochwasser angeschwemmten Kleinteile wird auf wenige Kubikmeter geschätzt, diese haben sich aber sei auf breiter Fläche verteilt.

Stürmischer Wind erschwert Aufräumarbeiten

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Strandmeisterei sind seit dem Vormittag mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Diese werden durch stürmischen Winderschwert. Inwiefern die Suchaktionen in der Nordsee dadurch erschwert werden, ist nicht bekannt. Mehrere Schiffe, ein Ölüberwachungsflugzeug sowie ein Hubschrauber der Bundespolizei sind seit Mittwoch auf der Suche nach den noch vermissten rund 240 Containern.

Auch Juist und Norderney droht Treibgut

Am Freitag waren am Borkumer Südstrand etwa 30 Fernseher, Schuhe und Bettwäsche auf etwa eineinhalb Kilometern Länge angespült und von Mitarbeitern der Kurverwaltung eingesammelt worden. Neben Borkum könnte Treibgut der "MSC Zoe" auch Juist und Norderney erreichen. Dies sagte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) mit Bezug auf entsprechende Berechnungen. Die anderen Ostfriesischen Insel gelte dies "eher nicht", so Lies.

Knapp 280 giftige Säcke vermisst

Das Havariekommando Cuxhaven hat inzwischen NDR Informationen bestätigt, dass einer der drei vermissten Gefahrgut-Container 280 Säcke der gefährlichen Chemikalie Dibenzoylperoxid enthielt, die zur Kunststoffherstellung verwendet wird. Bislang wurden nur zwei der 25-Kilo-Säcke in den Niederlanden angespült. Ein zweiter vermisster Gefahrgut-Container hatte 1.500 Kilogramm Lithium-Ionen-Batterien geladen. Insgesamt hatte die "MSC Zoe" am Dienstag in stürmischer See 277 Container verloren.

Warnung für Borkum

Auf Borkum, vor dessen Küste bereits am Donnerstag mehrere Container gesichtet worden waren, ist bislang keine Fracht aus Gefahrgut-Containern entdeckt worden. Das Havariekommando kann aber nach eigenen Angaben nicht ausschließen, dass Dibenzoylperoxid-Säcke auch den Borkumer Strand erreichen. Wer Pappkisten mit Gefahrstoffkennzeichen oder Kunststoffsäcke mit weißem Pulver entdecke, soll mindestens 50 Meter Abstand halten, teilte das Havariekommando am Freitag mit. Bereits am Donnerstag hatte der Landkreis Leer eine Warnung ausgesprochen. "Offene Container oder freigesetzte Stoffe" sollten nicht berührt werden, hieß es. Sollte jemand eine Box entdecken, möge er umgehend die Rettungsleitstelle anrufen.

Ostfriesische Inseln erneut abgesucht

Nordwestlich von Borkum war am Freitag die Suche nach den verloren gegangen Containern weitergegangen. Dabei war auch das Spezialschiff "Wega" des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie im Einsatz, das üblicherweise vor allem für Wracksucharbeiten eingesetzt wird und über spezielle Echolote und Sonaranlagen verfügt. Denn von den bisher zehn in deutschen Gewässern gesichteten Containern konnte nur einer gesichert werden. Die neun übrigen seien gesunken, teilte das Havariekommando mit. Auch die Strände der Inseln Borkum, Juist und Norderney wurden erneut abgesucht, so das Havariekommando. Ein Hubschrauber der Bundespolizei und ein Ölüberwachungsflugzeug aus Nordholz waren dafür im Einsatz. Die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) fordert angesichts der hohen Zahl an vermissten Containern, dass auch die deutsche und die niederländische Marine helfen sollen, Ladung zu orten und zu bergen.

Lies fordert Peilsender an Gefahrgut-Containern

Nach der Havarie war zunächst unklar, wie viele Container genau von Bord des Frachters ins Meer gefallen sind. Erst am Freitag äußerte sich Umweltminister Lies mit einer konkreten Zahl. Er schlug im Gespräch mit dem NDR außerdem vor, zumindest Gefahrgut-Container mit Sendern auszustatten, um sie bei einer Havarie leichter zu finden. Umweltschäden könnten so vermieden werden. Zudem müsse herausgefunden werden, ob Gefahrgut-Container möglicherweise nicht mehr am Rand oder oben auf dem Schiff gelagert werden dürfen. "Jetzt gilt es zu klären, ob die Container an Bord ausreichend gesichert waren und ob technisches oder menschliches Versagen vorlag", sagte Lies. Ebenso die Frage, warum so viele Container zu beiden Seiten des Schiffes heruntergekippt sind. "Das ist sehr untypisch, was da passiert ist", so Lies.

Peilsender wohl nur schwer umsetzbar

Vor dem Hintergrund der mühsamen Suche nach den vermissten Containern sei die Forderung des Ministers für den Verband Deutscher Reeder (VDR) nachvollziehbar, sagte dessen Sprecher. Doch weil insgesamt sehr wenig Ladung verloren geht, stellt der VDR den Aufwand, der für eine zusätzliche Sicherheitsausstattung von Gefahrgut-Containern betrieben werden müsste, infrage. Auch Seelogistik-Experten bezweifeln laut NDR 1 Niedersachsen, dass die dafür notwendige Mehrheit in der Internationalen Seeschifffahrt zustande kommt. Selbst wenn technische Lösungen wie Rettungsbojen, die Gefahrgut-Container vor dem Sinken bewahren, sicherlich machbar sind.

Container sind Gefahr für Schifffahrt

Auch für den Schiffsverkehr stellen die Container ein Risiko dar, das Ausmaß lässt sich für das Havariekommando aber schwer abschätzen. Im Wasser treibende Boxen könnten kleine Schiffe beschädigen. Wenn etwa ein Kutter mit seinem Netz an einem Container hängen bleibt, "kann er sogar kentern", sagte Dirk Sander, Vorsitzender vom Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfischer, dem NDR. Möglicherweise seien zudem Container noch miteinander verbunden und könnten damit auch ein Risiko für große Schiffe sein. Die "MSC Zoe" hatte in der Nacht zu Donnerstag in ihrem Zielhafen Bremerhaven festgemacht und wird dort untersucht. Die Wasserschutzpolizei in Wilhelmshaven ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Laut Havariekommando seien etwa Materialermüdung oder fehlerhafte Laschung, also Mängel bei der Ladungssicherung, vorstellbar.

