Stand: 05.01.2019 14:47 Uhr

"MSC Zoe": Stürmische See erschwert Suche

Die Suchaktion nach den in der Nordsee vermissten etwa 240 Containern des Megafrachters "MSC Zoe" läuft aufgrund der aktuellen Wetterverhältnisse nur noch eingeschränkt. Wie das Havariekommando am Sonnabend mitteilte, sind ein Ölüberwachungsflugzeug sowie ein Hubschrauber der Bundespolizei aufgrund der Wetterverhältnisse am Boden geblieben. Aufgrund der stürmischen See und bis zu fünf Meter hohen Wellen sei derzeit auch keine Markierung von entdeckten Containern möglich, hieß es. Fünf Schiffe, darunter das Spezialschiff "Wega" des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, sowie jeweils ein Boot der Bundespolizei und des Zolls führen ihre Suche nach den noch vermissten rund 240 Containern allerdings fort.

Videos 06:01 Hallo Niedersachsen "MSC Zoe": Fernseher auf Borkum gestrandet Hallo Niedersachsen Strandläufer haben rund 30 Fernseher, auf rund anderthalb Kilometer verteilt am Südstrand von Borkum, entdeckt. Unterdessen geht die Suche nach der Ursache für die Havarie der "MSC Zoe" weiter. Video (06:01 min)

Schiffe fahren Suchmuster nach "Driftmodell"

In deutschen Gewässern wurden nach Angaben des Havariekommandos mittlerweile knapp 20 Stahlbehälter der "MSC Zoe" gesichtet oder per Sonar geortet. Bislang konnte keiner geborgen werden, hieß es. Die Einsatzschiffe fahren mittlerweile nach einem bestimmten Suchmuster die Nordsee ab. Grundlage seien Berechnungen der Wasserschutzpolizei. Demnach seien zwei mögliche Positionen für den Containerverlust der "MSC Zoe" ermittelt worden. Einer davon befinde sich etwa 22 Kilometer nordwestlich von Borkum, der andere 22 Kilometer nördlich der niederländischen Insel Ameland. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) habe aufgrund dieser Daten in einem "Driftmodell" einen wahrscheinlichen Weg der über Bord gegangenen Ladung berechnet, an den sich die Suchschiffe orientieren.

Erneut Treibgut auf Borkum angespült

Am Sonnabend war erneut Treibgut auf Borkumangespült worden. Dabei handelt es sich vornehmlich um kleinere Plastikteile, darunter Spielzeughelme, Schutzwesten und Verpackungsmaterial. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Strandmeisterei sind seit dem Vormittag mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Bereits am Freitag waren am Borkumer Südstrand etwa 30 Fernseher, Schuhe und Bettwäsche auf etwa eineinhalb Kilometern Länge angespült worden.

"MSC Zoe": Container-Ladung wird Strandgut









































Auch Juist und Norderney droht Treibgut

Neben Borkum könnte Treibgut der "MSC Zoe" auch Juist und Norderney erreichen. Dies sagte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) mit Bezug auf entsprechende Berechnungen. Für die anderen Ostfriesischen Insel gelte dies "eher nicht", so Lies.

Knapp 280 giftige Säcke vermisst

Das Havariekommando Cuxhaven hat inzwischen NDR Informationen bestätigt, dass einer der drei vermissten Gefahrgut-Container 280 Säcke der gefährlichen Chemikalie Dibenzoylperoxid enthielt, die zur Kunststoffherstellung verwendet wird. Bislang wurden nur zwei der 25-Kilo-Säcke in den Niederlanden angespült. Ein zweiter vermisster Gefahrgut-Container hatte 1.500 Kilogramm Lithium-Ionen-Batterien geladen. Insgesamt hatte die "MSC Zoe" am Dienstag in stürmischer See 277 Container verloren. Die Reederei des Megafrachters machte indes noch einmal explizit klar, dass sie alle Kosten für die Bergungsaktion "in voller Höhe" übernimmt. "Die Suche geht weiter, bis der letzte Container gefunden ist", teilte MSC am Sonnabend mit.

Warnung für Borkum

Auf Borkum, vor dessen Küste bereits am Donnerstag mehrere Container gesichtet worden waren, ist bislang keine Fracht aus Gefahrgut-Containern entdeckt worden. Das Havariekommando kann aber nach eigenen Angaben nicht ausschließen, dass Dibenzoylperoxid-Säcke auch den Borkumer Strand erreichen. Wer Pappkisten mit Gefahrstoffkennzeichen oder Kunststoffsäcke mit weißem Pulver entdeckt, solle mindestens 50 Meter Abstand halten, teilte das Havariekommando am Freitag mit. Bereits am Donnerstag hatte der Landkreis Leer eine Warnung ausgesprochen. "Offene Container oder freigesetzte Stoffe" sollten nicht berührt werden, hieß es. Sollte jemand eine Box entdecken, möge er umgehend die Rettungsleitstelle anrufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.01.2019 | 13:00 Uhr