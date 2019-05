Stand: 20.05.2019 20:27 Uhr

"MSC Zoe": Großteil der Ladung ist geborgen

Knapp fünf Monate nach der Havarie der "MSC Zoe" in der Nordsee ist ein Großteil der verlorenen Container und Ladungsteile geborgen. Das haben die zuständigen Behörden in Deutschland und den Niederlanden am Montag mitgeteilt. Am 2. Januar waren bei starkem Wellengang 342 Container über Bord gegangen, die meisten davon wurden vor der niederländischen Küste geortet. 85 Prozent der lokalisierten Wrackstücke seien dort mittlerweile aus dem Wasser geholt worden, erklärte die nationale Straßen- und Wasserbaubehörde in Den Haag.

Videos 01:23 Niedersachsen 18.00 MSC Zoe: Containerbergung wird dauern Niedersachsen 18.00 Im Januar verlor die "MSC Zoe" in der Nordsee Hunderte Container - teilweise mit Gefahrgut. 45 Container wurden in deutschen Gewässern gesichtet. Sie werden nun geborgen. Video (01:23 min)

Wo ist das Gefahrgut?

Die Arbeiten auf deutscher Seite sind schon etwas weiter. "Ein Großteil der Bergungsarbeiten ist erledigt", sagte Günther Rohe, der stellvertretende Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Emden. Unklar ist derzeit allerdings, ob auch alle Gefahrgut-Container in Sicherheit gebracht werden konnten. Unter den havarierten Containern waren auch zwei mit gefährlicher Ladung. Einer von ihnen war Anfang April nahe Borkum geborgen worden. Ob auch der zweite inzwischen gefunden wurde, ist derzeit nicht bekannt. Niedersachsen hatte nach der Havarie der "MSC Zoe" Peilsender für Gefahrgut-Container gefordert, da die gesunkenen Container äußerst schwierig zu finden sind.

Auswirkungen womöglich noch jahrelang spürbar

Bereits direkt nach der Havarie hatten unter anderem elektronische Geräte und Plastikteile die Strände auf mehreren ostfriesischen Inseln verschmutzt. Niederländische Wissenschaftler fürchten jedoch, dass ein Teil der Ladung noch lange im Meer treibt und möglicherweise noch Jahre später angeschwemmt wird. Die Problematik beschäftigt auch die Behörden beider Länder. Die Niederlande beraten nach eigenen Angaben derzeit über den Einsatz von Fischerbooten, die mit ihren Netzen weitere Reste vom Meeresboden an die Oberfläche holen sollen. Zudem bekommen Fischer weiter Geld, wenn sie Ladungsreste an Land bringen, die in ihren Netzen landet. Mögliche negative Auswirkungen insbesondere von Mikroplastik auf die Meeresfauna wird im Auftrag des niederländischen Staates an der Universität Wageningen untersucht.

