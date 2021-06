"Luna" ist erster Heuler des Jahres in Norddeich

Stand: 11.06.2021 18:26 Uhr

In der Seehundstation Norddeich haben die ersten Heuler ein vorübergehendes Zuhause gefunden. Das erste mutterlose Tier namens "Luna" wurde dieses Jahr Anfang Mai an einem Deich in Emden gefunden.