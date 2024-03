Stand: 14.03.2024 11:27 Uhr Luftwaffen-Azubis treffen Ex-Bundespräsident in Wilhelmshaven

Auszubildende des Taktischen Luftwaffengeschwaders 71 "Richthofen" treffen am heute den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Im Stadttheater Wilhelmshaven wird Gauck aus seinem Buch "Erschütterungen - Was unsere Demokratie bedroht" lesen. Anschließend wolle er mit den Jugendlichen diskutieren und dabei unter anderem der Frage nachgehen, weshalb das Vertrauen vieler Bürger in unsere liberale Demokratie erschüttert sei, hieß es. Eingeladen sind laut Bundeswehr insgesamt 380 Auszubildende, auch aus anderen ostfriesischen Ausbildungsstätten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.03.2024 | 09:30 Uhr