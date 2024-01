Stand: 27.01.2024 11:39 Uhr Luftbild-Aktion: Bauern, Handwerker und Mittelstand protestieren

Auf dem Gelände des Deichbrand-Festivals in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) haben sich am Freitag Tausende Demonstrierende mit ihren Fahrzeugen für eine Luftbild-Aktion versammelt. Mit Traktoren, Autos, Quads, Radladern und Gabelstaplern bildeten sie im Dunkeln ein leuchtendes Herz. In der Mitte formierten sich Teilnehmende mit Taschenlampen zu einem "D", das für Deutschland steht. Die Initiatoren nennen die Aktion "Ein Herz für unser Land". Den Menschen in der Mitte der Gesellschaft liege der Protest gegen die Politik der Bundesregierung am Herzen, sagte der Anmelder der Versammlung dem NDR Niedersachsen. Das solle der Protest symbolisieren. Die Protestbewegung werde über die Bauernhöfe hinaus immer mehr in die Mitte der Gesellschaft getragen und von zahlreichen Handwerkern unterstützt, sagte ein weiterer Initiator aus Butjadingen (Landkreis Wesermarsch). Die Aktion wurde auch für einen Musikvideo-Dreh genutzt: Ein Mit-Initiator der Luftbild-Aktion sagte, das Organisationsteam habe sich "bei einem Bier" das Protest-Lied "Hier - Jetzt" ausgedacht. Die Gruppe "United 4" aus dem Landkreis Friesland spielte das Lied vor Ort. Die Demo-Aktion bildete die Kulisse für das Video.

Weitere Informationen Bauernproteste in Niedersachsen dauern an Landwirte stellten sich mit ihren Treckern unter anderem auf Autobahnbrücken. Größere Verkehrsbehinderungen blieben aus. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.01.2024 | 15:00 Uhr