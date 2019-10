Stand: 30.10.2019 19:30 Uhr

Lürssen übernimmt "Gorch Fock": Sanierung bis 2020?

Sie schwimmt wieder - wenn auch nur im Schlepptau: Am Mittwoch ist die legendäre "Gorch Fock" in Berne von der Fassmer-Werft zu einem Gelände der Lürssen-Werft geschleppt worden. Hier soll die Sanierung des maroden Seglers in Angriff genommen werden. Der Marineschiffbauer Lürssen übernahm die Verpflichtung, die Sanierung der "Gorch Fock" bis Herbst 2020 zu beenden. "Das ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung", sagte Kapitän Niels Brandt kurz vor der Abfahrt.

Abgeschleppt: "Gorch Fock" jetzt bei Lürssen Niedersachsen 18.00 - 30.10.2019 18:00 Uhr Autor/in: E. Beermann Die "Gorch Fock ist am Mittwoch von der Fassmer-Werft in Berne zu einem Gelände der Lürssen-Werft transportiert worden. Lürssen soll die Sanierung des maroden Segelschiffes übernehmen.







Grünes Licht aus Verteidigungsministerium

Mit der Schleppfahrt übernahm Lürssen endgültig die insolvente Elsflether Werft, die zuvor den Generalauftrag zur Sanierung hatte. Am Mittwoch habe auch der Gläubigerausschuss der Elsflether Werft die Übertragung des Betriebs gebilligt, sagte der Generalbevollmächtige Tobias Brinkmann: "Wir freuen uns, dass wir einen ganz starken Gesellschafter bekommen haben." Zustimmung zu dem Geschäft kam auch aus dem Verteidigungsministerium, für das Lürssen derzeit an fünf neuen Korvetten baut.

Eine Legende liegt auf dem Trockenen

Seit Ende 2015 hat die "Gorch Fock" die meiste Zeit auf dem Trockenen verbracht. In dieser Zeit hat sich die Generalüberholung des Dreimasters zu einem Debakel für die Marine und die Elsflether Werft entwickelt. Weil das Schiff maroder war als gedacht, liefen die Kosten von geplant 10 Millionen Euro auf 135 Millionen Euro davon. Zeitweise stand sogar ein Abwracken der "Gorch Fock" im Raum.

