Stand: 26.01.2021 08:43 Uhr Loxstedt: Feuer in Tischlerei - eine Million Euro Schaden

Beim Brand einer Tischlerei in Loxstedt (Landkreis Cuxhaven) ist ein Schaden von einer Million Euro entstanden. Verletzt worden sei bei dem Feuer am Montagabend niemand, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Die Brandursache war zunächst unklar. Mit 160 Einsatzkräften vor Ort habe die Feuerwehr mit ihren Löscharbeiten verhindert, dass das Feuer auf weitere Betriebe im Gewerbegebiet übergreift.

VIDEO: Tischlerei brennt In Loxstedter Gewerbegebiet aus (1 Min)

